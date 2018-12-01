شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف عند تلقيك اتصالاً أو رسالة بغرض «الاحتيال»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، نصائح للمواطنين والمقيمين في حالة تلقيهم اتصالات أو رسائل بغرض النصب والاحتيال.

وقال الحمادي عبر”تويتر”: “إذا اتصل عليك شخص “محتال” أو أرسل لك رسالة يطلب بياناتك البنكية أو يسوق لك فوزك في مسابقة أو أي أمر يثير شكوكك، فيمكنك الإبلاغ عليه ليتم التحقيق في شأنه بشكل عاجل”.

وأضاف: “فقط أرسل الرقم أو الأرقام التي تتصل بك عبر رسالة قصيرة SMS إلى الرقم (330330)، لافتاً إلى أنه يعمل مع جميع المشغّلات في المملكة.