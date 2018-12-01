حتى لا يتم التجسس على بيتك.. كيف تحمي كاميرا منزلك من القرصنة؟

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يواجه كثير من أصحاب المنازل مشاكل تتعلق بكاميرا المراقبة المنزلية، سواء ناتجة عن أعطال تقنية أو قرصنة واختراق، ولمواجهة مثل هذه المشاكل قدم المختص في أمن المعلومات لؤي علوي عدداً من الإرشادات المفيدة.

وفصَّل العلوي في حسابه بتويتر، هذه الإرشادات كالتالي: