بالفيديو.. تظاهرة بالذكرى الأولى لانتفاضة المؤتمر: #الثاني_من_ديسمبر_انتفاضه_شعب

الخليج 365 - عدن

شارك مؤتمريون بإطلاق تظاهرة الكترونية في ذكرى انطلاق انتفاضة الثاني من ديسمبر ضد الميليشيات الحوثية الايرانية الامامية في صنعاء.

وجاءت الحملة تحت هاتشاج #الثاني_من_ديسمبر_انتفاضه_شعب ، شارك فيها أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح والعديد من المغردين، مؤكدين على أهمية ما شهدته العاصمة صنعاء قبل عام.

وقال مغرد يدعى وليد عفاش: الذكرى الأولى لانتفاضة 2ديسمبر التي قادها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ضد مليشيا الكهنوت الحوثية , ستظل يوما خالدا بتاريخ اليمن ,ومنهجا لكل احرار اليمن للسير على وصية الشهيد الزعيم والتي حدد فيها طريق الخلاص من هذه المليشيا الإجرامية.

وقالت أمل الأسدي: رغم تعارضي مع الشهيد علي صالح في أكثر الأشياء التي من اهمها تقديم الدولة للحوثي على طبق من ذهب إلا إنه يبقى زعيم في كل شيء لأنه الحوثه غدروه وهو ما هرب مثل الإصلاحيين و البقية وقاتل ببيته حتى إستشهد وبعد صحوة ديسمبر بدأ الشعب لمواجهة المشروع الإمامي.

وكتب محمد حسين هديان: أعاهدك أيها الشعب أني كما كنت خادما لك وسأضل خادما لك إذا كتب الله لي السلامه والحياه وإذا كتب الله لي الشهاده فالحمدلله رب العالمين أني القى ربي في منزلي هذا الذي يقصف في هذه الأثناء فأحمد الله أني نلت هذه الشهاده في منزلي وموطني تحية لك أيها الشعب.