دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة باي بال تحقق رقم قياسي بدفعات تفوق 1$ مليار خلال فترة التخفيضات

شهدت شركات التقنية والمتاجر العديد من الأرقام القياسية هذا العام في أسبوع التخفيضات بين الجمعة (بلاك فرايداي) والاثنين الإلكتروني (سايبر مونداي)، وبالطبع انعكس ذلك على منصات الدفع لا سيما المنصة الأكبر، باي بال، والتي قالت أن الدفعات عبرها في فترة التخفيضات تجاوزت المليار دولار.

ووضحت باي بال في أن عمليات الدفع شهدت نمو بنسبة 42% في فترة الجمعة السوداء هذا العام مقارنة مع نفس الفترة في 2017، فيما شهد الاثنين الإلكتروني (سايبر مونداي) ارتفاع بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، كما أن قيمة مبيعات يوم الاثنين كانت أعلى وفقًا للشركة.

وبحسب الشركة، فإن قيمة الدفع لكل ثانية كانت بنحو 25,000$، بلغت نسبة الدفع عبر الهواتف الذكية منها نحو 11,000$ في الثانية، وبكل تأكيد عززت باي بال بذلك قيمتها في مجال الدفعات حاليًا.

التدوينة باي بال تحقق رقم قياسي بدفعات تفوق 1$ مليار خلال فترة التخفيضات ظهرت أولاً على عالم التقنية.