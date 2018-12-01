دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T McLaren يطلق في11 من ديسمبر بذاكرة 10 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في لندن في 11 من ديسمبر للكشف عن الإصدار المحدود من هاتف OnePlus 6T McLaren الذي يأتي بذاكرة عشوائية 10 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أعلنت شركة وان بلس مؤخراً عن شراكتها الجديدة مع McLaren، وفي تقرير جديد ظهر مؤخراً أشير إلى أن الإصدار المحدود من هاتف OnePlus 6T McLaren هو أول إصدار خاص يأتي بالتعاون بين الشركتين.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشعار McLaren في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، هذا إلى جانب أعلى ذاكرة عشوائية قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن، والتي جاءت بها الهواتف المخصصة للألعاب هذا العام.

يذكر أن مؤتمر 11 من ديسمبر يعقد في مدينة لندن، كما تعقد وان بلس مؤتمر أخر في الهند في 12 من ديسمبر لطرح هذا الإصدار المحدود من هاتف OnePlus 6T McLaren، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف وعن مستوى التسعير الذي ينطلق به إلى الأسواق.

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هذا الموضوع هاتف OnePlus 6T McLaren يطلق في11 من ديسمبر بذاكرة 10 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.