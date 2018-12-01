عميد كلية الإعلام بجامعة افريقيا العالمية يشيد بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد السفير خضر هارون عميد كلية الإعلام بجامعة افريقيا العالمية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام.

وأضاف عميد الكلية – لدى مخاطبته اليوم بجامعة افريقيا افتتاح دورة الإعلامي الشامل رقم (4) الذي تنظمها كلية الإعلام بجامعة افريقيا العالمية بالتعاون مع معهد الجزيرة الجزيرة للإعلام – نتطلع الى أن يبلغ هذا التعاون مع معهد الجزيرة الإعلامي لتأسيس مركز إقليمي بالسودان لتدريب الإعلام لخدمة القارة الأفريقية، مشيرا الى أن كلية الإعلام بالجامعة تمتاز بالجمع بين النظرية والتطبيق.

وكشف خضر هارون اعتكاف اساتذة الكلية لتأسيس القناة التعليمية والتي يبدأ بثها مطلع العام المقبل، مثمنا التعاون مع كافة الكيانات الإعلامية، معربا عن أمله في أن يخرج الطلاب من هذه الجامعة متسلحين بالمعرفة الكافية لمجابهة سوق العمل.

من جانبه؛ أشاد الاستاذ محمد ياسين صالح المدرب بمعهد الجزيرة للإعلام بالإمكانيات الكبيرة التى تتوفر بجامعة افريقيا العالمية والبيئة العلمية لتحصيل الطلاب، مؤكدا اهتمام شبكة الجزيرة بإعلاء القيم المهنية.

سونا