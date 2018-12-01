الهلال والاهلي شندي يتعادلان سلبيا في بطولة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل-

الخليج 365 :

تعادل الهلال والاهلي شندي بدون اهداف في اللقاء الذي شهده استاد الهلال الليلة في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية ليصلا الي 4 نقاط ويتصدر الاهلي بالاهداف

الشوط الاول إنطلق قويا خاصة الهلال لإفتتاح التسجيل وقابله الاهلي بدفاع قوي وكان الهلال نشط العابه وقاد له بومبو طلعة هجومية كانت صعبة على الاهلي ..حاول الهلال الوصول الي شباك الاهلي ونوع العابه بقية تسجيل هدف ..انطلق ابوبكر لاعب الاهلي بطلعة هجومية بوي وحصل على مخالفة فشل في ايداعها الشباك .. حاول بومبو فك شفرة الاهلي لكن دون جدوى .. قاد الاهلي طلعة جديدة ابعدها الدفاع الهلالي شكل بها طلعة على الاهلي لعبها شيبوب بعيدة عن الشباك .. اطلق اللاعب السمؤال تسديدة قوية لكنها علت عارضة إسحق حارس الاهلي شندي .. كاد اللاعب ياسر مزمل ان يفتتح التسجيل من طلعة الطيب لكن جمال سالم كان في الوقت .. توقف اللعب بعد إصابة إسحق حارس الاهلي شندي .. ياسر مزمل تدخل في جزاء الهلال وعطله بوي لكن قاضي الجولة تقاضي عن الحالة دون ان يعطي ياسر مزمل بطاقة او يحتسب جزائية للاهلي شندي وسط إحتجاج للاعبين ..

بادل الاهلي الهلال الطلعات الهجومية لكن دفاع الهلال كان في الوعد وابطلها ..

قاد الكنجولي بومبو طلعة صعبة على شباك الاهلي وسقط داخل جزاء الاهلي تقاضي عنها قاضي الجولة ..

حصل الاهلي على كرة ثابتة نفذها بوغبا تبعد الي جانبية .. نوع الهلال العابه تجاه شباك الاهلي ولكن دفاع الاهلي كان فطنا .. قاد اللاعب ديارا طلعة هجومية شرسة على شباك الاهلي انتهي عليها الشوط الاول بين الهلال والاهلي بدون اهداف .

الشوط الثاني انطلق بطلعة هلالية قابلها دفاع الاهلي وابعدها الي جانبية وقع خطاب في هفوة كاد ان يدعها الهلال في الشباك .. حصل الهلال على زاوية نفذت بعيدة عن الشباك الاهلاوية .. كاد اللاعب ابوبكر سليمان ان يفتتح التسجيل بعد تفويت طلعة لكنها وجدت دفاع الهلال فطنا .. قاد لاعب الهلال بومبو طلعة هلالية على شباك الاهلي ابعدها صلاح الي زاوية .. حاول الشعلة البديل الوصول الي شباك الاهلي لكنه فشل في الوصول بسبب دفاع الاهلي .. تلقي اللاعب بومبو عكسية حولها الي الشباك ابعدها اسحق ..

واصل الهلال طلعات على شباك الاهلي وقاد له اللاعب صهيب هجمة حولها دفاع الاهلي الي زاوية .

نجح الهلال في السيطرة على وسط اللعب بفضل اللاعب صهيب الثعلب لكن دون جدوي بسبب صلابة دفاع الاهلي .. كاد الشعلة ان يصل الي شباك الاهلي لهفوة وقع فيها صلاح لكن دفاع الاهلي صححها بإقتلاعها قبل ان يسدد الشعلة في الشباك في الدقيقة 73 .. عكس جيوفاني

كرة فوق الدفاع تصل الي اسحق .. حاول الهلال وضع الاهلي تحت الضغط وقاد له الشعلة طلعة جديدة ابعدها خطاب الي جانبية .. نوع اصحاب الضيافة إسلوب لعبه ولجأ الي اللعب الطويل ولكن دون جدوى .. نشطت العاب الهلال ووضع الاهلي تحت الضغط وقاد له صهيب طلعة لكنها ابعدت ..

عاد الهلال الي اللعب بالاجناب ولكن دفاعات الاهلي ابطلت كافة الالعاب الهوائية ..

حاول صلاح عادل البديل قيادة طلعة للاهلي لكن وسط الهلال اوقفه وابعدها الي جانبية .. في الدقيقة 90 سحب قصائب وليد علاء الدين ودفع بفتحي لتنشيط الوسط .. احتسب قاضي الجولة 4 دقائق بدل ضائع ..

انطلق صهيب الثعلب بهجمة شرسة ابعدها الي جانبية دفاع الاهلي .

في الدقيقة 94 قاد الهلال طلعة جديدة لكن دون جدوي انتهي عليها اللقاء بتعادل الهلال والاهلي بدون اهداف .