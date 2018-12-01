أردوغان يكشف المدة التى قتل خلالها خاشقجي

وكشف أردوغان عن أدلة لديه تؤكد مقتل "خاشقجي تم في 7.5 دقيقة". وأكد الرئيس التركي أنه قدم الأدلة على مقتل خاشقجي إلى كل الدول التى طلبتها. وقال أردوغان:"نحن لا نرى على الإطلاق أن جريمة قتل خاشقجي قضية سياسية، إنما نعتبرها جريمة دنيئة وهكذا ستبقى". وأضاف أردوغان أن ظهور الحقيقة الكاملة في قضية خاشقجي سيصب في مصلحة السعودية. وأكد أردوغان سنتابع التطورات في قضية خاشقجي باعتبارها قضية عالمية وليس تركية فقط. وتابع الرئيس التركي أن "النقاش حول مقتل خاشقجي لم يكن جزءا من جدول أعمال قمة مجموعة العشرين".

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