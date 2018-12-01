القبض على وافدة بتهمة الاحتيال في السعودية (صورة)

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه "بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافدة تقوم بعمليات جراحية في الرياض وبحوزتها إجازات مرضية وهمية ومواد طبية مجهولة المصدر وإحالتها إلى النيابة العامة". ​ ويبلغ عدد الوافدين في المملكة 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان وفق هيئة الإحصاء العامة في السعودية، تتوزع كالتالي "الوافدون من الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5 ثم البنغلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3% ثم الفلبينية 11.3%"، وتشكل هذه الجنسيات الخمس النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة.

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