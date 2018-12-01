أردوغان: لا نرى الدعم اللازم من السعودية في قضية خاشقجي

وكشف أردوغان عن أدلة لديه تؤكد مقتل "خاشقجي تم في 7.5 دقيقة وقدمت تلك الأدلة لكل الدول التي طلبتها". وأضاف أردوغان "لم نتلق الدعم اللازم من السعودية في قضية خاشقجي والجريمة أصبحت مسألة عالمية ولا تتعلق بتركيا وحدها". يتبع…

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