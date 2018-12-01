فيديو وصور... محمد بن سلمان وبوتين على هامش قمة العشرين

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ20 يومي 30 نوفمبر / تشرين الثاني و1 ديسمبر / كانون الأول.

وتصافح بوتين وولي العهد السعودي، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، أمس الجمعة 30 نوفمبر / تشرين الثاني، قبل لقائهما اليوم.

ونشر رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، أمس على حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر المصافحة، التي حملت إشارة ضمنية إلى العلاقة القوية بين الرئيس الروسي وولي العهد.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، إنه بعد حفل التصوير، ذهب القادة إلى قاعة الجلسات العامة.