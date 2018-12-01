اليمن... القوات المشتركة تسيطر على مقر لبحرية "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت ذلك، اليوم السبت 1 ديسمبر / كانون الأول، وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) التي يقودها العميد الركن طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل على عبد الله صالح.



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وقالت: "إن وحدة من كتائب المهام الخاصة نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، إحداها كانت تتخذها الميليشيا الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية".

وأضافت: "العملية النوعية جاءت بعد قيام الميليشيا الحوثية بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفها الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم".

وتابعت: "القوات عثرت في المقر على طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

من جهة أخرى، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" إن مقاتليها أحبطوا زحفا للقوات الحكومية غرب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، وكبدوها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشارت إلى إعطاب آلية عسكرية في كمين بعبوة ناسفة غرب التحيتا ومصرع وإصابة طاقمها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أزمة إنسانية، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.