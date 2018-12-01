"رويترز" تعتذر عن تعليق كتبته على صورة لولي العهد السعودي

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© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
وأعادت الوكالة نشر الصورة، مصحوبة بتصحيح لما ورد في كلام الصورة، وقالت: "نعتذر عن أي إزعاج.. روتي لم يكن يحيي ولي العهد السعودي، بل كل يومئ بينما هو يتحدث إلى شخص آخر وهو يسير".
وقالت في التعليق الجديد: "رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يومئ خلال حديثه مع شخص آخر بينما يسير متجاوزا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل التقاط الصورة الجماعية خلال مؤتمر مجموعة العشرين في بوينس آيريس في الأرجنتين".
وضمت الصورة الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس أمس الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ كان موقعه في طرف المجموعة.
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
رويترز تنشر تصحيحا لتعليق الصورة الخاصة بمحمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهولندي
وأثار حضور الأمير محمد في قمة دولية جدلا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر / تشرين الأول.
وحسب "رويترز" غادر ولي العهد المنصة بسرعة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء.
وانتصف المنصة التي ضمت المجموعة ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين التي تستضيف القمة.
وكان ماكري قد قال، إن الاتهامات باحتمال ضلوع الأمير محمد في مقتل خاشقجي ربما تكون مطروحة خلال القمة التي تستغرق يومين. وقالت السعودية إن الأمير لم يكن لديه علم مسبق بعملية القتل.
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