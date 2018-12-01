وزير خارجية أمريكا “يجب على العالم أن يعرفو أهمية السعودية

صحيفة الخليج الإلكترونية

أوضح وزير خارجية أمريكا “بومبيو ” والرئيس الأسبق الـ “السي آي أي “أنه قد قرأ كل ورقة رسمية تم تقديمها حول قضية خاشقجي .

وأضاف قرأت بدقة واهتمام تقرير السي آي أي وكل ما ينغي ان اقرأه كرجل دولة ولم أَجد مايشير الى علاقة ولي العهد السعودي بهذه الجريمة او اي رابط يربطه بها وانا واثق من كلامي الذي اوجهه للامريكين والعالم.

وعند سؤاله لماذا تصر السي آي أي على التأكيد على خلاف ماتقول ولا تزال تفعل؟

أجاب : لن اعلق على ماتقوله وكالة المخابرات المركزية لم اعلق على مثل هذه التقارير حين كنت مديراً لها ولم اعلق على الأسباب ولن اعلق حاليا كوزير خارجية ولكنني من موقعي اؤكد ان هذا الكلام غير صحيح ولن اقول المزيد.

وأضاف ينيغي على الامريكين والعالم ان يعرفوا أهمية السعودية لنا وللعالم ثم عزف سيمفونية مديح وثناء على السعودية والقيادة السياسية ومدى ثقته بالتعاون في المستقبل.

طبعا تحدث ايضا عن أهمية السعودية للإقليم الخ واهمية استقرارها. تحدث عن مواضيع مهمة عالمية اخرى ليس هنا مجال ذكرها.