رئيس_فرنسا يعلق على #قمة_العشرين.. ويتوعد مثيري العنف في #باريس

صحيفة الخليج الالكترونية

تحدث رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بعد انتهاء قمة العشرين في الأرجنتين، عن الخلافات بشأن التجارة واتفاقية المناخ.

وأضاف ماكرون أن قمة العشرين في الأرجنتين كانت بمستوى التوقعات، وأن من الضرورة العمل على تحديث منظمة التجارة العالمية.

وتحدث ماكرون عن التظاهرات العنيفة في باريس فرنسا وانتقد عمليات العنف التي وقعت اليوم.

وشدد رئيس فرنسا على أن الذين تسببوا بأعمال عنف في باريس سيتم محاسبتهم.

وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، وسط تظاهرات لأصحاب “السترات الصفراء” ومحاولات لدخول شارع الشانزليزيه تصدت لها الشرطة بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وتحولت إلى معارك كر وفر بين المحتجين.

وقبضت شرطة فرنسا على أكثر من 120 شخصًا خلال التظاهرات الاحتجاجية، خلال ثالث تظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود.

وحشدت السلطات الفرنسية آلافًا من أفراد الشرطة، تصدوا لأكثر من 30 ألف متظاهر، وأسفرت المواجهات عن إصابة 65 شخصًا، بينهم 11 من قوات الأمن، وفقًا للشرطة.