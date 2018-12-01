الأرجنتين: فرص استثمارية مع #السعودية المُستضيفة لقمة الـ20 بعد #اليابان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، أن قمة مجموعة العشرين ستبحث بعض الأفكار الاستثمارية مع السعودية.

ولفت رئيس الأرجنتين خلال البيان الختامي لقمة العشرين التي استضافتها بلاده على مدار يومين وانتهت اليوم السبت، إلى أن هناك فرصًا استثمارية مع السعودية التي تستضيف قمة العشرين بعد اليابان.

وجسدت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتيني، الحضور الطاغي للمملكة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

وكانت مجموعة العشرين، قد دعت في بيانها الختامي من الأرجنتين، إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية، وسط خلاف على اتفاقية المناخ.

وتعهدت مجموعة قمة العشرين باستثناء واشنطن بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما دعت إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية.

وتجنب البيان الختامي لقمة العشرين ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية.