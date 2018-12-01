دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين فوز #التعاون و #الرائد

صحيفة الخليج الإلكترونية

تواصلت اليوم السبت منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة مباراتين جمعت الفتح مع التعاون، والباطن مع الرائد.

فعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حقق التعاون فوزًا على مضيفه الفتح 2-0، افتتح النتيجة اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع التعاون رصيده لـ 18 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وعاد الرائد من حفر الباطن بفوز على الباطن 3-1، افتتح النتيجة للرائد اللاعب فرحان حساني بهدف في الدقيقة 9 أتبعه نفس اللاعب بهدف ثان في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب جدعان مهنا في الدقيقة 67.

واختتم اللاعب صالح الشهري ثلاثية الرائد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرفع الرائد رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.