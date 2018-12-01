جارديم يقترب من قيادة #النصر

بينت تقارير إعلامية إن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي، مرشح بقوة لتولي تدريب النصر

و سيصل جارديم إلى العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل، لمناقشة قيادة النصر بداية من شهر يناير.

وأوضحت التقارير أن المدرب الفرنسي لم يتخذ قراره النهائي بشأن قيادة النصر، حيث سيحسم موقفه خلال زيارته للرياض.

وسبق لجارديم قيادة العديد من أفضل الفرق أوروبياً، مثل سبورتنج لشبونة وأولمبياكوس وبراجا، وأخيراً موناكو من 2014 إلى 2018.

وحقق جارديم مع موناكو لقب الدوري الفرنسي في الموسم قبل الماضي 2017/2016، وفاز بجائزة أفضل مدرب في فرنسا آنذاك.