الخارجية_الأمريكية: #إيران أجرت اختبارًا لـ #صاروخ_باليستي

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران “أجرت للتو اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة”.

وأضاف بومبيو في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن “الصاروخ يمتلك مجالًا يسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وفي أي مكان في الشرق الأوسط”، مضيفًا أن “اختبار الصواريخ انتهك القرار الأمني رقم 2231 الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “لقد قام النظام الإيراني بإجراء اختبار متوسط المدى. صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. يمتلك الصاروخ مدى يسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وفي أي مكان في الشرق الأوسط”.

وأكد أن “هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحظر على إيران القيام بأي نشاط يتعلق بالقذائف المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاقها باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

واستكمل بومبيو: “كما كنا نحذر لبعض الوقت، يزداد اختبار إيران الصاروخي وانتشار القذائف. إننا نراكم خطر التصعيد في المنطقة إذا فشلنا في استعادة الردع. إننا ندين هذه الأنشطة”، مناشدا طهران بأن “توقف على الفور جميع الأنشطة المتعلقة بالقذائف المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية”.