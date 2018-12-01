ريفر_بليت يرفض خوض نهائي #كوبا_برتادوريس في #البيرنابيو

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم اليوم السبت رفضه الموافقة على تغيير مكان إقامة مباراة إياب الدور النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) ذكر خلال الأسبوع الماضي، أنه تم تأجيل المباراة عقب قيام جماهير ريفر بليت بالاعتداء على حافلة بوكا جونيورز وأصيب عدد من اللاعبين قبل انطلاق المباراة في ميعادها الأساسي السبت الماضي، وأعلن إقامتها يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) في مدريد.

ولكن ريفر بليت اعترض على أساس أن الفشل في التأمين ليس من مسؤوليتهم كما ادعى أن الجماهير، التي انتظرت عدة ساعات لتشاهد المباراة التي لم تقم، لا ينبغي أن يغيبوا عن هذه المباراة.

ووصف النادي عدم إقامة المباراة في بلد قادرة على تنظيم قمة العشرين السياسية هذا الأسبوع بالشيء “الغامض”.

وتم رفض طلب بوكا جونيورز باعتباره فائزاً بدون إقامة مباراة الأياب في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.

وأبدت العديد من المدن رغبتها في استضافة المباراة، التي تأجلت حتى الأحد الماضي وتم تأجيلها مرة أخرى بناء على طلب من بوكا جونيورز، من بينها مدينة ميديلين الكولومبية.