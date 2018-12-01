دورتموند يعزز صدارته لـ #الدوري_الألماني

الخليج - د ب أ

عزز فريق بروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورغ 2-0 اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشر للمسابقة، فيما وواصل بايرن ميونخ انتصاراته وتغلب على مضيفه فيردر بريمن 2-1.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة بفارق سبع نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبفارق تسع نقاط عن بايرن صاحب المركز الثالث.

وتقدم ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وواصل النجم الإسباني باكو الكاسير تألقه وأضاف الهدف الثاني لدورتموند في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق دورتموند فوزه الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات.

ويبقى دورتموند هو الفريق الوحيد في البوندسليغا الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.

وفي بريمن تقدم سيرجي نابري بهدف لبايرن في الدقيقة 20 ثم رد فيردر بريمن بهدف التعادل عن طريق يويا أوساكو في الدقيقة 33.

وتألق نابري بشكل لافت وسجل الهدف الثاني له وللنادي البافاري في الدقيقة 50.

وانهى بريمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكلاس مويساندير في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل بايرن بذلك تصحيح مساره تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، عقب فوزه الثلاثاء الماضي على بنفيكا البرتغالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن فوزه السابع هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.