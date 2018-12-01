مانشستر _سيتي يهزم #بورنموث بثلاثية في #الدوري_الإنجليزي

الخليج - د ب أ

عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر الفوزعلى بورنموث 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للمسابقة.

وفي باقي المباريات فاز كريستال بالاس على ضيفه بيرنلي 2-0، وبرايتون على مضيفه هيديرسفيلد تاون 2-1، وليستر سيتي على ضيفه واتفورد 2-0، وويستهام يونايتد على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-0.

وعلى ملعب الاتحاد، انتهى الشوط الأول بتعادل مانشستر سيتي مع بورنموث بهدف لكل فريق.

وبادر البرتغالي برناردو سيلفا بالتسجيل لسيتي في الدقيقة 16 ثم أدرك كاليوم ويلسون التعادل لبورنموث قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 57، وتبعه الألماني إلكاي غوندوغان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 38 نقطة، فيما توقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف سيتي المتصدر، قبل مباراته أمام ضيفه إيفرتون غداً الأحد.

وحقق سيتي فوزه السادس على التوالي والثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم.