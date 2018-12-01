شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لائحة المعلومات لـ«نظام الإفلاس».. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وافقت لجنة الإفلاس على لائحة المعلومات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفیذية، وذلك بعد التنسیق مع وزارة العدل، وتم العمل بها منذ تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمیة 20 / 3 /1440هـ.

وألزمت اللائحة مقدم طلب الإفلاس والمدين أن يضمن صحیفة الطلب البیانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية، بحیث يتضمن نوع الطلب وسبب تقديمه، ونبذة عن النشاط ونسخة من الترخیص.

كما ألزمت المدين بأن يرفق في الطلب ما يثبت كونه معسراً أو يخشى تعثره، ونبذة عن وضعه المالي خلال الـ24 شهراً السابقة للطلب، والقوائم المالیة إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبین المركز المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبیعیة، وذلك عن 12 شهراً على الأقل تنتهي في تاريخ لا يزيد على شهر قبل تقديم الطلب.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يرفق المدين توقعات التدفقات النقدية المستقبلیة لـ12 شهراً على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، وقائمة بالديون التي في ذمته، وقائمة أصوله وتقدير القیمة الإجمالیة لها، وبیانات العاملین لديه وإجمالي أجورهم الشهرية، وبیان بالدعاوى والإجراءات القضائیة والأحكام والسندات التنفیذية المتعلقة به.

للاطلاع على لائحة المعلومات والوثائق المنصوص علیها في نظام الإفلاس ولائحته التنفیذية(الرابط)