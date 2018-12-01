شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعامل مع سفينة تركية قبالة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
تمكن رجال حرس الحدود، أمس الجمعة، من إنقاذ بحار تركي تعرض لطارئ صحي بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، وقال إنه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عند الساعة (١١.٢٥) من صباح أمس الجمعة، بلاغًا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم اتصالا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا؛( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف: تم على الفور تحديد موقع السفينة، على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتواصل مع قائدها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) لحالة مرضية طارئة.
وأبان أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم التوجه للموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء، وإخلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر.
شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعامل مع سفينة تركية قبالة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .