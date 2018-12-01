حرس الحدود يتعامل مع سفينة تركية قبالة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكن رجال حرس الحدود، أمس الجمعة، من إنقاذ بحار تركي تعرض لطارئ صحي بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، وقال إنه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عند الساعة (١١.٢٥) من صباح أمس الجمعة، بلاغًا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم اتصالا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا؛‏( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف: تم على الفور تحديد موقع السفينة، على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتواصل مع قائدها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) لحالة مرضية طارئة.

وأبان أنه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم التوجه للموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء، وإخلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر.