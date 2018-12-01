شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تُحذر رعاياها من التواجد بـ«الشانزليزيه» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين المقيمين والزائرين للعاصمة الفرنسية باريس، لاتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها، اليوم السبت، وذلك بسبب استمرار المظاهرات في هذه المنطقة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في باريس، بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324/ 0033626238195.

الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية حشدت الآلاف من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، اليوم السبت، لمواجهة المحتجين الغاضبين من رفع أسعار الوقود في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.