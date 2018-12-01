محمد بن سلمان في قمة الـ20.. حضور طاغ ولقاءات مهمة بزعماء العالم

اتسمت مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بحضور طاغ كان محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، كما التقى مجموعة من زعماء دول مجموعة العشرين على هامش القمة.

وخطف الأمير محمد بن سلمان الأنظار أثناء مشاركته في القمة، بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في نادي الكبار كضامن أساسي للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وهي النقاط التي كانت تتبدى بجلاء خلال لقاءات ولي العهد السعودي مع زعماء العالم الذين تدافعوا لتوطيد علاقاتهم مع المملكة، التي تلعب دوراً استراتيجياً في استقرار أسعار النفط العالمية وتمضي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده بخطى ثابتة نحو مستقبلها كقوة اقتصادية عظمى.

وقبل انطلاق القمة عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء ودياً مع الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له.

وقال البيت الأبيض إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تبادل حديثاً ودياً مع الرئيس الأمريكي‎ دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وكالة الأنباء الفرنسية، جانباً من حديث ودي بين دونالد ترامب، بحضور ابنته إيفانكا، مع الوفد السعودي، قبيل انطلاق أعمال القمة.

وركزت “فرانس برس” وغيرها من وسائل الإعلام العالمية في تقاريرها الإخبارية على مشاهد ترحيب قادة العالم بالأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.





وتناقلت وسائل الإعلام العالمية المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، وتبادلهما الابتسامات العريضة والشد على الأيدي.

وتداول مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة فيديو تبرز مصافحة قوية وشدا على الأيدي بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعجاب كبير وعلى نطاق واسع.

وتأتي المصافحة الخاصة بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين، قبل دقائق من إعلان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه يجري الإعداد حاليا لزيارة يقوم بها الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية.

كما حاز اجتماع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اهتمام المراقبين والإعلام.

وتداول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

بالفيديو.. مصافحة محمد بن سلمان وبوتين تشعل مواقع التواصل







وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الأمير محمد بن سلمان التقى أيضا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، وناقش معهما سبل تطوير العلاقات مع المملكة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تغب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن لائحة قادة العالم التواقين للقاء ولي العهد السعودي، الذي يقود مسيرة تحديث ضخمة في بلاده عبر "رؤية السعودية 2030"، إذ أكد المتحدث باسمها أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، خلال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان أيضا مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تمتينه.





والتقى ولي العهد السعودي، في مقر إقامته، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واستعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة العربية السعودية.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس إندونيسيا، اليوم الجمعة، لتوطيد العلاقات بين الدولتين وتداول آليات التنسيق المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن لقاء جمع بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.

وتباحث الطرفان عددا من القضايا العالمية والإقلمية، وإمكانيات تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين باريس والرياض.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري استقبل ولي العهد السعودي لدى وصوله مقر انعقاد القمة في العاصمة بيونس آيرس.



وتعقد اجتماعات الـ"G20" لأول مرة في أمريكا اللاتينية، حيث بدأت اليوم الجمعة وتتواصل غدا السبت، وعلى جدول أعمالها 3 محاور رئيسية، وهي مستقبل العمل مع التطور التكنولوجي، وتطوير البنى التحتية لأغراض التنمية، واستقرار مستقبل الغذاء.