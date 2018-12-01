فيديو وصور| فى اشتباكات السبت بفرنسا.. اعتقال 205 متظاهرين وإصابة 65 آخرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اندلعت اليوم السبت اشتباكات بين متظاهري «السترات الصفراء» والشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.

ونظمت اليوم ثلاثة احتجاجات عبر باريس، شملت احتجاج أصحاب "السترات الصفراء"، واحتجاجا نقابيا على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية.

ودفعت السلطات الفرنسية بأكثر من 5 ألاف شرطي لمواجهة المتظاهرين وأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر الحكومة.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه على محتجين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في جادة الشانزليزيه، واعتقلت نحو 205 شخصا، فيما أصيب 65 شخصا بينهم 11 شرطيا.

وأغلقت الشرطة مطار نانت في غرب فرنسا لفترة قصيرة بعد أن وصل المحتجون إلى مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.

وبدورهم وضع عمال حواجز معدنية ولوحات خشبية أمام الواجهات الزجاجية للمطاعم والمتاجر الموجودة في أشهر شوارع باريس الجمعة، بالتزامن مع إغلان الشانزليزيه أمام حركة المرور .

وبعد ساعات من المناوشات صباح السبت بدا أن الشرطة نجحت في إخلاء المنطقة حول قوس النصر ولكن مثيري الشغب والمحتجين السلميين عادوا مرة أخرى إلى المكان نفسه، واندلعت اشتباكات في شوارع جانبية أخرى حيث جرى تهشيم نوافذ سيارات وتم إشعال النيران في سيارتين على الأقل.

وكشف موقع فرانس 24 عن إغلاق 19 محطة مترو انفاق في وسط باريس اليوم السبت وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل، ومن بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل.

وتعتبر هذه الاحتجاجات والتى اندلعت الأسبوع الماضي، أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا، حيث تجمع مئات المتظاهرين بالسترات الصفراء تحت قوس النصر في أول جادة الشانزليزيه وغنوا النشيد الوطني الفرنسي وهتفوا باستقالة ماكرون.

وبدوره أعرب دينس جاكوب مسؤول باتحاد الشرطة الفرنسية عن شعوره بالقلق من تسلل مجموعات صغيرة من مثيري الشغب الذين ليسوا من جماعة السترات الصفراء (إلى المظاهرة) للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة.

وكشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن عدد المحتجين في فرنسا وصل إلى 36 ألف محتج بينهم 5500 محتج في العاصمة، لافتا إلى تمسك حكومته بالحوار مع محتجي "السترات الصفراء".