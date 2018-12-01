انت الان تتابع تفاصيل خبر الشبكة السورية: مقتل 231 مدنياً في الشهر المنصرم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 231 مدنياً في نوفمبر المنصرم، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، معظمهم سقطوا بنيران قوات التحالف الدولي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة، اليوم السبت، حول عدد الضحايا في سوريا خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن بين القتلى 89 طفلاً و31 امرأة.

ورصدت الشبكة مقتل 79 شخصاً على يد التحالف الدولي بينهم 42 طفلاً و17 امرأة، فيما قتلت قوات النظام السوري 72 بينهم 22 طفلاً و6 نساء.

وأشارت إلى مقتل11 مدنياً بينهم 3 أطفال على يد تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة إرهابياً، و19 بينهم 9 أطفال و4 نساء، على يد تنظيم الدولة.

ولفتت إلى مقتل مدنيين اثنين على يد فصائل المعارضة، وآخر من قبل "هيئة تحرير الشام"، فيما قتل 47 آخرين على يد جهات أخرى، لم يحددها التقرير.

ووثق التقرير مقتل 6626 مدنياً بسورياً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بينهم 4628 مدنياً قتلوا بنيران قوات النظام السوري وروسيا.