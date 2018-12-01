انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: مجلس التعاون أصبح غير مؤثر ولن يعود كما كان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 دجنبر 2018 09:21 مساءً - أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن فرض الحصار على بلاده غيّر من صورة المجتمع الدولي والمواطنين تجاه مجلس التعاون الخليجي، مبدياً تشاؤمه من إمكانية استرداد دوره مستقبلاً في ظل الوضع الحالي.

وقال آل ثاني، خلال كلمة ألقاها بمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، اليوم السبت: إن "الوضع الحالي لمجلس التعاون الخليجي مؤسف؛ في ظل افتقاده القدرة على التأثير، بعد أن كان أكثر الهياكل استقراراً في المنطقة".

وأضاف: "لم نُرد بلوغ هذا المستوى من التوتر (في إشارة إلى حصار الثلاثي الخليجي لقطر). والإجراءات التي اتُّخذت لم تكن ضد الحكومة وإنما ضد الشعب القطري، وهي غير مسبوقة".

وتابع وزير الخارجية: "ليس هناك آليّة لحل المشكلة رغم امتلاكنا ذلك ضمن المجلس.. نحن لا نتقاسم حتى الأمن المشترك (مع الدول الخليجية الأخرى).

وحول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وصف وزير الخارجية القطري ذلك بـ"الفعل الهمجي"، داعياً إلى محاسبة أي شخص ضالع في مقتل أبرياء.

وأضاف: "نشعر حقاً بالألم لما وقع لجمال ولأي صحفي. ونرى ضرورة أن يخضع أي شخص يقترف جريمة ضد آخر بريء للمحاسبة أياً كان الشخص الذي اقترفها".

وكانت السعودية التي تحاصر قطر أيضاً، منذ يونيو 2017، قد أقرّت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، بعد 18 يوماً من الجريمة التي هزت العالم.

لكن الرياض أطلقت عدة روايات كانت وما زالت محلّ تشكيك من مؤسسات حقوقية وشخصيات ومسؤولين في الكونغرس الأمريكي.