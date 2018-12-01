إنجاز جديد.. جواز السفر الإماراتي الأول عالميا

دبي - بواسطة محمد فارس حقق جواز السفر الإماراتي إنجازا غير مسبوقا في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وصنف مؤشر "باسبورت إندكس"، السبت، جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم دون تأشيرة.

وتراجع جواز سنغافورة إلى المركز الثاني، وبقي الألماني في المركز الثالث، فيما حل الدنماركي رابعا، والسويدي خامسا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كان الجواز الإماراتي قفز إلى المركز الثالث عالميا بدخول 163 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، بحسب "باسبورت إندكس". © Other-social media جواز السفر الإماراتي يمكن حالمه من دخول 167 دولة

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد : "في يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا .. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر : "العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".