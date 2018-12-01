اللجنة الفنية للبناء الحزبي بوطني الجزيرة تؤدي القسم

شهاب محمد - الخرطوم - ايلا الخليج 365: أدت اللجنة الفنية للبناء الحزبي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ كمال محمد محمود النقر في مستهل اجتماعها صباح اليوم برئاسة الحزب بود مدني القسم وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والمصداقية ومحاربة التكتلات والعمل وفق منهج المؤسسية في مرحلة البناء الحزبي. من جانبه أعلن نيازي أحمد إبراهيم رئيس قطاع الاتصال التنظيمي إكتمال الترتيبات لإنطلاقة مؤتمرات البناء الحزبي في 10 ديسمبر الجاري وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق ومتابعة العمل التنظيمي لتطلع الهياكل بأدوارها والاستعدادات لمرحلة البناء الحزبي بنشر الكشوفات الحزبية وتكوين اللجان الفنية بالمحليات لقيام المؤتمرات النموذجية . ولفت نيازي لأهمية تأكيد قوة وريادة حزب المؤتمر الوطني للعمل السياسي وتحقيق رضا قواعد الحزب لخلق قيادات حزبية فاعلة ذات كفاءة عالية وجدد إلتزام الحزب بدعم القيادات التي تمتلك قاعدة جماهيرية حقيقية. سونا

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