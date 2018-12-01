مليشيا الحوثي تقوم بتلغيم مدينة دمت تخوفاً من تقدم الجيش وتحريرها

أفاد شهود عيان في مدينة دمت بمحافظة الضالع وسط البلاد أن مليشيا الحوثي تقوم منذ أيام بعملية تغليم للمدينة تخوفا من تقدم قوات الجيش وتحريرها.

وذكر الشهود أن المليشيا قاموا بزراعة الالغام في معظم جبال المحيدة بدمت وتحديدا من أعلى بيت القاضي وأعلى قاع قرع، وشعب القاضي حتى تبة الأخدام فوق جسر وادي بناء.

وأوضح الشهود في دمت أن المليشيا تهدف من خلال تلغيمهم للمدنية هو إعاقة وصول قوات الجيش الوطني والحزام الأمني والشرطة العسكرية إلى المدينة التي لا تزال تحت سيطرة الجماعة منذ انقلابها على الشرعية قبل أربع سنوات.