رئيس «التجمع الليبي»: ليبيا لم تعد تتحمل تأجيل الانتخابات.. والمليشيات لديها أجندة تخريبية

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أكد حسن طاطاناكي، رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في ربيع العام المقبل، خلال شهري إبريل ومايو.

وقال «طاطاناكي»، في تصريحات صحفية، السبت، «إن المؤتمر الوطني المقرر عقده يناير المقبل، لابد أن يقتصر دوره على تحديد آليات إجراء الانتخابات، ومناقشة العملية الانتخابية بأكملها، وأن ليبيا لم تعد تتحمل تأجيل انتخابات».

وعن الميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة مناطق في ليبيا، قال «طاطاناكي»: «من المعروف أن الميليشيات لديها أجندة تخريبية، ولكن علينا أن نفرق بين قادة المليشيات، والشباب الصغير التي تخدعه المليشيات بالعمل معها».

وأضاف طاطاناكي، «أن التدخلات الخارجية تأتي بناء على معلومات من مسؤولين حاليين في الدولة على المستوى السياسي والعسكري، يعطون معلومات خاطئة، وهذا أمر غير مقبول، كما أننا في ليبيا لدينا حكام ومسؤولين وقادة، وكل منهم يجد إنه الحاكم الأوحد، ومن هنا تأتي أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات، ليختار المواطن الليبي من يمثله، ويحل الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا».

وعن مبادرات الحزب لدعم المواطن الليبي وتحسين مستوى معيشته على مستوى التعليم والصحة والأحوال الاقتصادية، قال رئيس التجمع الديمقراطي، إن دور التجمع يستهدف المواطن والوطن، فلا يهتم بالشعارات أو الاتفاقيات أو العقود الدولية، بقدر ما يهتم بالمواطن الليبي لتوفير سبل الحياة الكريمة له، مؤكدا أن الشعب الليبي في أمس الحاجة إلى الأمن والتعليم والصحة، وهو ما يركز عليه التجمع من خلال فعالياته وأنشطته.