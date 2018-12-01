تصاعد العنف في باريس.. معارك كر وفر بين الشرطة والمحتجين

دبي - بواسطة محمد فارس تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، وسط تظاهرات لأصحاب "السترات الصفراء" ومحاولات لدخول شارع الشانزليزيه تصدت لها الشرطة بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وتحولت إلى معارك كر وفر بين المحتجين.

واعتقلت الشرطة أكثر من 120 شخص خلال التظاهرات الاحتجاجية، خلال ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود.

وحشدت السلطات الفرنسية آلافا من أفراد الشرطة، تصدوا لأكثر من 30 ألف متظاهر، وأسفرت المواجهات عن إصابة 65 شخصا، بينهم 11 من قوات الأمن، وفقا للشرطة.

وتصاعدت المواجهات بعد الظهر، عندما أقدم عدد من المتظاهرين على حرق سيارات وسط باريس، قابلتها الشرطة بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع. © متوفر بواسطة SkyNewsArabia

وذكرت الحكومة الفرنسية أن قوات الأمن وجدت عبوات ناسفة مع عدد من المتظاهرين، بينما أعلنت عن تمسكها بالحوار مع المحتجين واحترامها لحرياتهم.

وتجمع متظاهرون داخل قوس النصر في باريس، بينما أزال آخرون الحواجز التي وضعتها الشرطة لحماية تمثال الجندي المجهول، وسط أجواء مشحونة.

كما اندلعت النيران في الشانزليزيه إثر عمليات إحراق السيارات من قبل المتظاهرين، الأمر الذي استدعى إعادة استخدام خراطيم المياه من قبل الشرطة. © متوفر بواسطة SkyNewsArabia

وكتب عدد من المتظاهرين عبارات مثل "السترات الصفراء ستنتصر" على بعض الجدران في المدينة.

وتعبيرا عن استياءه، قال أحد المتظاهرين: "المواطنون يعانون في المعيشة حتى نهاية الشهر. نحن نعمل كثيرا وندفع الكثير من الضرائب. لقد سئمنا من الأمر".

وقال آخر: "القوة الشرائية لدينا بدأت بالتلاشي يوما بعد يوم، ومن ثم الضرائب. الدولة تطلب مننا التقنين في الإنفاق، ولكنهم يعيشون فوق المستوى المتوسط بأموالنا".

هجوم الشرطة الفرنسية على متظاهري "السترات الصفراء" أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على محتجي "السترات الصفراء" الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس. © Other-LE POINT مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين