شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يحتفل بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأثيرة.

وقال محمد بن زايد: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".



محمد بن زايد

وحققت دولة الإمارات اليوم تزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطنى الـ47 للدولة إنجازا تاريخيا، حيث أصبح الجواز الإماراتى الأقوى فى العالم وحصد المركز الأول عالميا بجدارة، حيث يسمح بالدخول إلى 167 دولة حول العالم بدون تأثيرة، كما تلون برج خليفة بألوان وصورة جواز السفر الإماراتى، وسط أجواء احتفالية مبهجة.