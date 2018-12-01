شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين فى صعدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية للمليشيات الحوثية الإرهابية فى مديرية مجز بمحافظة صعدة. وشدد التحالف وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية، على أنه لن يتم السماح للمليشيات الحوثية بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمى والدولي. يشار إلى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وتمكنت خلال الأيام الماضية من إسقاط العديد من الطائرات المسيرة للمتمردين فى البيضاء وحجة وتعز والحديدة، ومحافظات أخرى.

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