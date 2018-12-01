عبدالكريم موسى يدشن الوثبة الثالثة للنفرة البيضاء fولاية سنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشن والي ولاية سنار عبدالكريم موسى عبدالكريم انطلاقة الوثبة الثالثة للنفرة البيضاء بقيادة معتمد محلية ابو حجار المهندس فلاح آدم الأمين وسط مشاركة واسعة من فعاليات مجتمع الولاية؛ من قيادات تنفيذية وتشريعية وولاة سابقين.

وأشاد والي ولاية سنار عبدالكريم موسى عبدالكريم بجهود ابناء محلية ابوحجار فى التدافع لأجل نفير المحلية لدعم مشاريع التنمية والخدمات.

وقال – خلال مخاطبته تدشين النفرة البيضاء الوثبة الثالثة؛ بقاعة الصداقة – إن الحكومة والدولة تصبح ناجحة عندما تستنهض همم المجتمع، مؤكدا بأن لانهضة دون تخطيط سليم، وحيا جهود الولاة السابقين الذين تسابقوا على حكم الولاية، مشيرا الى وجود مبادرات سابقة قام بها من تعاقبوا على حكم الولاية؛ خاصة فى مجال ترقية وتطوير الريف.

وأعلن عن تبرع حكومة الولاية بمبلغ مليون وسبعمائة الف جنيه؛ لصالح نفير محلية ابوحجار، كما قدم تبرعا شخصيا بمبلغ عشرين الف جنيه.

من جهته؛ أكد معتمد محلية ابوحجار المهندس فلاح آدم الأمين بأن الهدف من النفرة تنفيذ ثمانية محاور أساسية فى الصحة والتعليم والطرق وإصحاح البيئة، مشيدا بتكاتف وتعاون أهل سنار وبتجاوب أهل المحلية وبروح الانسجام والوفاق بين مكونات الولاية والمحلية.

وأضاف؛ أن تكاتف الجهود ساهم فى نجاح الوثبة الأولى والثانية، وأن النفرة تهدف الى تحسين خدمات المياه والصحة والتعليم في الولاية بصفة عامة؛ ومحلية ابوحجار بصفة خاصة. هذا وقد وتبرع ابناء المحلية للنفرة بمبلغ مليون وسبعمائة الف جنيه.

وفى ذات السياق؛ أكد ممثل كتلة البرلمانيين بالولاية فى المجلس الوطنى محمد المصطفى الضو؛ على وقوفهم ومساندتهم ودعمهم للنفرة لأجل تحقيق الأهداف المنشودة.