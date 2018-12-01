مشاركة وزراء ومسؤولون في حملات نظافة “جبل أولياء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك عدد من الوزراء والمسؤولين، يوم السبت، في حملة نظافة محلية جبل أولياء، وقال معتمد المحلية العميد شرطة أبوعبيدة العراقي، إن العمل في النفرة سيستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم (السبت)، لإزالة كافة التراكمات بالطرقات والمصارف.

وأشار المعتمد إلى أن النظافة تعتبر مسؤولية الجميع، وأنه يجب مشاركة كافة قطاعات المجتمع والفعاليات الشعبية والرسمية، وكشف عن إزالات ستتم لكافة المخالفات ومظاهر التلوث البصري وللتكدسات، بجانب ردم الحفر وتنظيف الأسفلت من الأتربة، مشدداً على ضرورة قيادة حملات توعية إعلامية مصاحبة وإسناد مجتمعي، لحث المواطنين على ضرورة التخلص السليم من النفايات، والعمل على استدامة النظافة.

وكشف العراقي عن تسلم المحلية لحصتها من الآليات الجديدة المقدمة من ولاية الخرطوم، والتي تبلغ سبع عربات ضاغطة.

من جهته، أكد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، نائب الدائرة 38 النصر الشرقية التجاني محمد أودون، أن عملية النظافة تعتبر من المهام الأساسية لهم كنواب.

وقال إن النفرة هي خطوات جدية للمضي بالولاية إلى مراقي التحضر وليست لـ”الشو”، مؤكداً أنها ستستمر لعدة أيام، بالتركيز على ثلاثة محاور، تشمل التوعية والتثقيف، وإزالة النفايات من الطرقات، والاستمرارية، بحيث يتم التعامل مع الإفرازات أولاً بأول.

شبكة الشروق