حريق هائل يقضي على محلات بسوق أمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضى حريق هائل اندلع فجر السبت، في سوق أمدرمان واستمر لنحو 4 ساعات، على عدد من المحال التجارية بالسوق، خاصة محال العطور والكريمات وسوق العدة والجزارة، وخلف الحريق خسائر فادحة فاقت الـ10 مليارات جنيه، بحسب تقديرات أولية، دون خسائر في الأرواح.

وقال شهود عيان، إن رجال الإطفاء بالدفاع المدني هرعوا في وقت مبكر لاندلاع الحريق، وأنهم تمكنوا من السيطرة عليه وحصره.

وأشار الشهود إلى أن الحريق استمر لعدة ساعات، وأن انفجارات قوارير العطور فاقمت من تمدد ألسنة اللهب، لتشمل سوق الأقمشة واللحوم، ونبهوا إلى أن الحريق ألحق دماراً كبيراً بعدد من المحلات التجارية بالسوق العريق.

وأوضحوا أن عدداً من المسؤولين ولجنة الأمن بمحلية أمدرمان كانوا في موقع الحادثة منذ وقت مبكر، بينما شرعت الشرطة في إجراء تحقيقات حول الحادثة.

شبكة الشروق