البشير: الأمن والاستقرار يعنيان مزيداً من المشروعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم السبت، على أهمية تعميم التعليم العام، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، لضمان صحة الأمهات والأطفال. وأكد أن الأمن والاستقرار يعنيان مزيداً من مشروعات التنمیة والخدمات.

وخاطب رئيس الجمهورية بمدينة الضعين، اللقاء الجماهيري، حيث حيا المواطنين وأبناء الولاية والإدارات الأهلية، لوقوفهم مع برنامج حكومة الولاية ومساهمتهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال إن ولاية شرق دارفور تتمتع بموارد ه‍ائلة ستخلق فرص عمل للشباب.

وتعهد الرئيس بإكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالولاية كافة، خاصة طريق النهود الضعين، وطريق الضعين الردوم، وتأهيل السكة الحديد، كما وعد بربط ولاية شرق دارفور بالشبكة القومية للكهرباء.

وافتتح رئيس الجمهورية في مستهل زيارته للولاية، بداية رصف وإنارة الطرق الداخلية بالضعين، ومبنى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ودشن مشروعات عربات الدفاع المدني وإصحاح البيئة ومولدات الريف وحواضر المحليات، كما دشن نفرة ديوان الزكاة.

وافتتح رئيس الجمهورية مجمع البشير الإسلامي وبرج التأمين الصحي، كما افتتح جامعة الضعين وتأهيل مستشفى الضعين، ودشن قصر الضيافة بالضعين. وأشاد بجهود حكومة ولاية شرق دارفور في ما تحقق من الأمن والاستقرار والمشروعات التنموية والخدمية.

شبكة الشروق