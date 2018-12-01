ولاية وسط دارفور تحذر فلول عبد الواحد من التمادي في خروقاتها الأمنية ضد المدنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذّرت حكومة ولاية وسط دارفور فلول فصيل عبد الواحد من التمادي في خروقاتها الأمنية ضد المدنيين، في وقت جددت فيه مطالبتها لمجلسيّ الأمن الدولي والإفريقي باتخاذ إجراءات صارمة ضد رئيس الفصيل وعناصره.

ودعا مفوض العون الإنساني بالولاية آدم إسماعيل فى تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلى تصنيف فصيل عبد الواحد على أنه من العناصر السالبة التي تهدد السلم والأمن بالمنطقة وضرورة تشديد العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الخروقات والتفلتات المتكررة التي تفتعلها فلول عبد الواحد التي تحولت إلى لصوص وقطاع طرق الهدف منها إثارة الفتن بين القبائل وإشعال الصراعات فيما بينها.

وأكد إسماعيل أن السلطات بالولاية تتعامل بحزم شديد مع متفلتيّ عبد الواحد الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار المواطنين.

صيحفة السوداني.