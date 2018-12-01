ولاية الخرطوم : تدشين آليات النظافة يأتي في إطار إصحاح البيئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشنت ولاية الخرطوم، أمس الجمعة، 50 آلية جديدة من آليات جمع النفايات. وقال والي الولاية الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، إن التي تنطلق السبت وتستمر حتى نهاية ديسمبر.

و أعلنت ولاية الخرطوم، أن فعاليات إصحاح البيئة تنظم كل سبت اعتباراً من اليوم طيلة شهر ديسمبر بمشاركة الفعاليات كافة الرسمية والشعبية ومواطني الولاية.

وأوضح الوالي أن الولاية عازمة على جعل الخرطوم بمحلياتها السبع نموذجاً للنظافة والرقي وصحة البيئة، ودعا المواطنين للمشاركة الفاعلة في حملات النظافة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بالخرطوم حسن إسماعيل، إن الآليات التي دشنت أمس الجمعة تعد الدفعة الأولى من جملة 180 آلية جاهزة للانخراط في حملات إصحاح البيئة، وأوضح أنه تم توزيعها على المحليات المختلفة لتنضم للمعدات العاملة في مجال صحة البيئة ونقل النفايات.

صحيفة السوداني.