بوتين يلقي بأردوغان على هامش قمة العشرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس مطولا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحصل أردوغان اليوم السبت على الوقت الذى كان مخصصا أصلا في جدول بوتين للرئيس ترامب على هامش القمة.

كان ترامب ألغى مباحثاته مع بوتين احتجاجا على التصرف الخشن لروسيا ضد القوات البحرية الأوكرانية مؤخرا .

وأعلن الكرملين أن اللقاء مع الرئيس التركي امتد لوقت أطول لأن هناك الكثير من الموضوعات المتعلقة بالأزمة السورية تحتاج إلى بحث.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للشؤون الخارجية إن أطرافا رسمية في الولايات المتحدة لجأت إلى الكرملين بعد إلغاء ترامب للقاء قائلين إن الاتصالات بين الطرفين ستستمر برغم ذلك.

أضاف الكرملين أن هذه الاتصالات يمكن أن تتم عبر مستشارين أمنيين دوليين.

واقترح أردوغان خلال مباحثاته مع بوتين عقد قمة رباعية جديدة بشأن الوضع في إدلب وهي معقل لقوات المعارضة السورية.

أعلنت ذلك وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان كل من بوتين وأردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقوا نهاية تشرين أول / أكتوبر الماضي في إسطنبول، حيث حا