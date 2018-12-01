محمد بن سلمان إلى دولة عربية جديدة

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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن ولي العهد يزور الجزائر على رأس وفد رسمي "عالي المستوى" يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات بارزة.
© AP Photo / Evan Vucci
واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن "زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".
وحضر ولي العهد السعودي ممثلا لدولته في قمة العشرين التى عقدت بالأرجنتين، والتقى خلالها عدد من زعماء العالم.
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