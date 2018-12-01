بعد أن شج رأس وزير... البشير يتدخل لإنهاء خلاف مع حرسه الشخصي

وأنهى البشير خلافا نشب بين قائد حرسه الأسبق العقيد محي الدين الأمين ووزير الدولة السابق بوزارة حاتم أبو القاسم، بعد أن قام محي الدين بشج رأس الوزير بماسورة في أحد المصانع، حسب موقع أخبار السودان.

وبدأ الخلاف بين محي الدين وحاتم أبو القاسم "باتهام حاتم لمحي الدين بالتصرف في أموال المصنع وشراء عربة له ما دفع الأخير لشج رأس حاتم بماسورة تدخل بعدها عمال المصنع لفض الاشتباك".

وحسب الموقع فقد تدخل "البشير في جلسة بمنزله لحل الخلاف بين الطرفين بعدما لجأ إليه محي الدين، حيث تنازل حاتم أبو القاسم عن حصته بالمصنع مقابل 5 مليار جنيه سوداني "الدولار الأمريكي يساوي 56 جنيه سوداني"، دفع منها محي الدين اثنين مليار فقط علي أن يسدد الباقي على دفعات آجلة من أرباح المصنع.