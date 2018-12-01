حقيقة إقامة أول قداس إلهي في السعودية

وقال مطران شبرا الخيمة الموجود حاليا في السعودية، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إنه استمع إلى العديد من المواطنين الأقباط، بشأن القضايا الخاصة بهم.

ولم يدل الأنبا مرقس بمزيد من التفاصيل فيما يخص ما نشرته إحدى الصحف المصرية حول تأكيده "إقامة أول قداس إلهي في السعودية، وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط"، نافيا "وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن".

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وكانت صحيفة قومية مصرية ذكرت أن الأنبا قال في تصريح خاص، إن "زيارته جاءت بدعوة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".

وكانت الكنيسة أعلنت أن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، زار المملكة العربية السعودية وكان في استقباله بالعاصمة الرياض الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما حضر اللقاء وفد من السفارة المصرية بالسعودية.

وأوضحت الكنيسة أن زيارة مطران شبرا الخيمة تأتي بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة مارس الماضي.

وكانت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، نقلت عن مستشار في الديوان الملكي (لم تسمه)، قوله إن "مدينة نيوم هى أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية".

وفيما قال أمير بارز —رفض الكشف عن اسمه- إن بناء الكنائس "يمكن في أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة العربية"، قال المستشار إن مدينة نيوم "خارج شبه الجزيرة العربية"، وهو ما يؤدي "تفادي تفسيرات متشددة حول تحريم وجود دين ثان فيها".

وذكر المستشار إن السلطات في المملكة تعتبر مسألة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت، وفق قوله.