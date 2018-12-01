"أنصار الله" تعلن مقتل جنود سعوديين ويمنيين في نجران

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله"، إن "الجيش السعودي وقوات يمنية نفذوا زحفا واسعا بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي على موقع الشبكة في نجران".
© REUTERS / Fawaz Salman
على صعيد متصل، "هاجمت جماعة أنصار الله مواقع للجيش اليمني قبالة منفذ الخضراء الحدودي بين مديرية كتاف شرق صعدة وقطاع نجران".
ووفقاً للمركز الإعلامي للجماعة، "أسفر الهجوم الذي سبقه قصف صاروخي ومدفعي، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني".
وتشن "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.
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