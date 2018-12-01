بن سلمان يزور الجزائر الأحد والإثنين لبحث التعاون الثنائي

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور البلاد، الأحد والإثنين؛ لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا عربية، فضلاً عن تطورات سوق النفط.

جاء ذلك في بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء السبت.

وحسب البيان، سيزور بن سلمان الجزائر "على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة".

الزيارة التي خلف الإعلان عنها جدلا في البلاد بسبب رفضها من قبل شخصيات ومنظمات جزائرية "تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية"، وفق المصدر ذاته.

وذكر البيان أن الزيارة "ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

كما ستعطي هذه الزيارة "زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل/نيسان الفارط، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون"، حسب البيان.

وأشار إلى أنها "ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".

وتأتي زيارة بن سلمان إلى الجزائر، ضمن أول جولة خارجية له والتي شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس، منذ مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي.

وبعدما قدمت الرياض عدة تفسيرات متضاربة قالت إن خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثم قُطعت جثته بعدما فشلت محاولات "إقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وقبل أيام قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إن ابن سلمان "ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي وربما لا".

ويزور بن سلمان حالياً الأرجنتين للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين".