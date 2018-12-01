التحالف: استهداف منصة إطلاق صواريخ في #صعدة وتدميرها

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بيَّنت أنه من خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تم اليوم رصد محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة صعدة (مديرية مجز) من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.

وأضاف المتحدث: على الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة، وتدميرها كليًّا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

واختتم: تؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية، كالصواريخ الباليستية التي لا يمكن لمليشيا إرهابية الحصول عليها، التي تهدِّد الأمن الإقليمي والدولي.