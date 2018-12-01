شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت شرطة منطقة الرياض عن عثورها على الفتاة المفقودة التي ناشدت والدتُها بالبحث عنها في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عن مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشر من العمر، والذي أشارت فيه الى اختفائها، فقد أسفرت الجهود الأمنية، بتوفيق الله، من العثور على الفتاه المتغيبة، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة.

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